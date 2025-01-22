Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'de yangın merdivenin olup olmadığı merak konusu olmuştu. Otelin 2 yangın merdiveni olduğu açıklanırken, 76 kişinin can verdiği yangın sonrası yangın merdivenleri ilk kes görüntülendi. Ancak dışarda olması gereken merdivenlerin, binanın içinde girişe yakın noktada bulunduğu gözlemlendi.

Bazı otel çalışanları ve yangından sağ kurtulan kişiler, otelin yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın merdiveni ve yangın tüplerinin bulunmadığını, yangın alarmının devreye girmediğini belirtmişti.

'Yangın alarmının olmaması can kaybını artırdı'

Yangından kurtulan Eylem Şentürk, "Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi." ifadesini kullanmıştı.

Yangın çıkışı olmayınca merdivenlere koştular

Otel çalışanı Muzaffer Çiğ de yangında yaşadıklarını, "Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Ortalık dumandı. Duman olduğu için odaları boşaltmak zorunda kaldık." sözleriyle anlatmıştı.

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." iddiasında bulunmuştu.

Yangın merdiveni otelin içinde

Yangının söndürülmesinin ardından çekilen görüntülerde, otelin iç kısmında iki yangın merdiveninin yer aldığı görülüyor.

Yangın merdivenleri, binanın girişine yakın bir noktada sağ ve sol kısımda konumlanıyor.

Üzerinde kül kalıntıları olan merdivenlerde, ayrıca elektrik kabloları da bulunuyor.