Grand Kartal yangını davasında 2. duruşma: Sanıklar savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar hakim karşısında

Sanıklardan elektrik teknisyeni Bayram Ütkü, suçlamalarını kabul etmediğini ifade ederek, beraatını talep etti.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da, İl Özel İdaresinin denetleme sorumluluğu olmadığını belirterek, "Otelin işlemlerinde hiçbir imzam bile yoktur. Denetim yapma yetkim yok, yapılan denetimlerde de bulunmadım" dedi.

Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Cemal Özer de savunmasında, "Ben itfaiye ile sadece dentime iştirak ettim ve bu yüzden 8 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu.

Otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getirdi. Hacıbekiroğlu, "Babam bize 'ben ölürsem ne yaparsınız' derdi. Ben de tutuklanınca öyle düşündüm. Avukat Ferit Atalay ile görüştüm, 'ne yapılması gerekiyorsa yapalım' dedim. Depremden sonra nasıl binaların sağlamlığı kontrol ediliyorsa bizde de yangından sonra kontrol yapıldı. 'Diğer otelle ilgili yapılması ne gerekiyorsa yapalım' dedik. Olaydan sonra birçok otelin kapatıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporunda yer alan WhatsApp grubuna ilişkin ise Hacıbekiroğlu, "Gazelle Otel için WhatsApp grubu oluşturuldu, babam olmadığı için ben de orada bulundum. Onun dışında benim otelde yetkim ve sorumluluğum yoktur" dedi.

Mağdurların yakınları konuştu

Faciada kızı Lalin ve eşi Ceren Yaman Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, "Yangından yaralı kurtulan bir aile davaya dahil oldu. İddianameler birleşti. Sanık ve sanık avukatları tekrar savunmalarını yapıyorlar. Mağdur avukatları da sorularını soruyorlar. Aynı fafillikle, aynı vicdansızlıkla, aynı kibirlerindeler. Hollywood senaryosu yazmaya çalışırken Boluwood senaryosu olmuş. O yüzden her yerden patlak veriyor. Gerçeklerin de gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var. Biz mahkeme heyetine güveniyoruz. Tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alacağına inanıyoruz" dedi.

"Bunların yatacak yeri yok"

Ceren Yaman Doğan'ın kuzeni Hatice Yamaner, "Bolu'nun evlatları ve dışarıdan bizim misafirimizdi. Biz kaybettik. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Panik butonu yok, alarm yok hiçbir şey yok. Savunmaya çalışıyorlar kendilerini bunların yatacak yeri yok. Ezberlediklerini içeride anlatmaya çalıştılar. Bunların yaşamaya hakkı yok" dedi.