Grand Kartalkaya Otel'deki yangın faciasında bina içi ihmallerin yanı sıra dış ihmaller de can aldı!

Hayati ARIGAN

Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartalkaya Oteli’nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında, çevre düzenlemesi ve dış etkenlerin felaketin boyutunu artırdığı ortaya çıktı. Olay gecesi yan otelde konaklayan inşaat mühendisi Mehmet Ali Tekin, itfaiyenin müdahalesindeki gecikme ve güvenlik şeritlerindeki eksiklikler nedeniyle can kayıplarının arttığını belirtti.

Park alanları müdahaleyi engelledi

Yangın sırasında bölgedeki açık otoparktaki araçların, itfaiyenin müdahalesine engel olduğunu ifade eden Tekin, o anları şöyle anlattı:

“Odayı tahliye etmemiz istendi. İlk etapta yanımıza ihtiyacımız olan eşyaları aldık. Hava eksi 8 dereceydi. 04.30’da aşağıya indiğimizde itfaiye aracı yeni gelmişti. İnsanlar camlardan yardım çığlıkları atıyordu. Ancak itfaiye aracı, iki otelin girişinde bulunan açık otoparktaki araçların park engeli nedeniyle müdahale etmekte gecikti.”

İtfaiye aracı iki kere arıza verdi

İtfaiye araçlarının ilerlemesini engelleyen park halindeki otomobillerin bir yükleyici kepçenin önüne forklift aparatı takılarak araçların zorlukla kaldırıldığını belirten Tekin, “Bu durum itfaiyenin çalışma alanına engel olduğu için ilk kurtarma çalışmaları gecikti. Bunun yanı sıra itfaiye aracı hem eski hem de çalışma esnasında kısa süreli iki kez arıza verdi. Şehir merkezinden çıkan bir itfaiye aracının oraya varması kış şartlarında bir saatten fazla sürmektedir. İtfaiye araçları ilk etapta yangına müdahale yerine doğru olarak can kurtarma çalışması yaptı” dedi.

"Battaniye açın, bebeğimi atacağım"

Otelin 11. katından “Battaniye açın çocuğumu atacağım” naralarıyla sosyal medyada viral olan isteyen aileyi hastaneye götürdüğünü anlatan Tekin yaşanan dramı ise şöyle anlattı;

“İş insanı Ufuk I. Eşi ve biri 2 aylık diğeri 6 yaşında iki çocuğuyla tatile gelmiş. Otelin en üst katının bir altındaki kattaki camından bebeğini kurtarmak için yardım çığlıkları atıyordu. İtfaiye sepetiyle aileyi kurtardı. Aşağıda kendilerini gördüm. Ufuk bey ve ailesi üzerlerinde gece yattıkları kıyafetleri vardı ayakkabıları yoktu. Kendilerine kıyafet konusunda yardımcı olduktan sonra hastaneye götürdüm. Yollar buzlanmıştı. Şehir merkezindeki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine bir saatte ulaştık.”

Benzer faciaların yaşanmaması için ne yapmalı?

Tekin, yetkililer ve işletme sahiplerinin yaşanan trajediden çıkartması gereken dersleri ise şu ifadelerle anlattı:

Yangın güvenliği sadece bina içindeki önlemlerle sınırlı kalmamalıdır. Çevre düzenlemesi de hayati önem taşır. Araçları binaların önüne park etme alışkanlığı, maalesef bu yangında birçok insanımızın ölmesine neden oldu. Bu yangında söndürme için gerekli bina içi faktörler ile birlikte dış faktörler de uygun olsaydı, can kaybımız çok daha az olabilirdi. Otel, okul, hastane ve sosyal binaların her bölümüne peyzajda güvenlik şeridi oluşturarak kurtarma araçlarının kolaylıkla ulaşmasını sağlamalıyız.