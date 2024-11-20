Grevleri 1 dakika süren Genel İş Sendikası'nda istifa

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesinde bazı işçilerle birlikte basın toplantısı düzenlendi.

Grevleri 1 dakika sürmüştü

Şube Başkanı Ay, 18 Kasım Pazartesi akşamı toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin çözümsüz kalması nedeniyle başlattıkları grevin sadece bir dakika sonra sendika genel merkezinin mesajıyla haksız bir şekilde sonlandırıldığını söyledi.

İstanbul'da ve İzmir'de birçok seçilmiş Genel İş Şubesinin benzer kaderi yaşadığını belirten Ay, "İşçinin iradesini temsil eden ve çıkarlarını gözeten şube yönetiminin iradesi defalarca olduğu gibi Kadıköy'de de bir kez daha yok sayıldı. Haklarımızı alabilmek için hazırladığımız toplu sözleşme bir kez daha işveren ve sendika tarafından sefalet ücretlerine indirgendi." dedi.

'Sendika işçinin iradesini yok saydı'

Sendika genel merkezini istifaya davet eden Ay, şunları ifade etti:

"İşçinin iradesini yok sayan bir sendikanın şubesi olmak bizim için anlamını yitirmiştir. Biz, Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. İşçinin hakkı olanı alması, insanca yaşam ve çalışma koşullarının kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Bu iş yerinde grev var"

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş 1 No'lu Şube üyesi işçiler Kadıköy Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı için grev karar almış, binaya "Bu iş yerinde grev var" pankartı asmıştı. Ancak sadece bir dakika sonra pankart kaldırılarak, eylem sonlandırıldı.

Kadıköy Belediyesi işçilere "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" mesajı gönderdi.Sendika ile Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin metninin ortaya çıkmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bölümü belediye binası önünden ayrılmıştı. Nazan Gevher Çam Ay ise sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirtmişti.