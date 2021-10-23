'Gri liste' Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi kara para aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye almasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Gök, önergesinde şunları belirtti:

“Sözü geçen kararın ardından Türkiye’nin Kurumun Uluslararası İş Birliği İnceleme Grubu tarafından izlemeye tabi tutulacağı ifade edilmiştir. Türkiye 2019 yılında bu alandaki eksikleri sebebiyle uyarılmış olmasına rağmen gerekli yaptırımların uygulanmamasının bir sonucu olarak Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen’in içerisinde bulunduğu gri listeye alınmıştır. Ülkemiz 1991 yılında FATF’ye üye olmuş ve 2011 yılında AKP hükümeti döneminde ilk kez gri listeye alınmıştır. Türkiye’nin 2011 yılında gri listeye alındığı bilgisi 2014 yılında listeden çıkarıldığında duyurulmuş, bu tecrübeye rağmen hatalardan ders alınmayarak 2021 yılında mevcut AKP hükümeti döneminde aynı duruma düşülmüştür.

Mevcut ekonomik kriz ortamında yatırımcı çekmekte zorlanan ülkemiz bu kararın ardından daha da zorlu bir sürecin içerisine girecektir. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile dünya üzerinde kendi kendine yetebilecek sayılı ülkelerden biri olan Türkiye az gelişmiş ülkeler ile aynı kategoriye alınarak içine düşürüldüğü durumu hak etmemektedir. Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine yükselme ideali ile başlayan yolculuğunda tökezlemektedir.”

Önergede Bakan Lütfi Elvan’a yöneltilen sorular şöyle:

“Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün 2019 yılında yaptığı uyarılar doğrultusunda kara para aklanması ve terörizmin finansmanını engelleme alanlarında gerekli adımların atılmamasının sebeplerini açıklar mısınız? 2011 yılında aynı tablonun yaşanmış olmasına rağmen Türkiye’nin yeniden gri listeye alınmasının önüne neden geçilememiştir? Türkiye’nin gri listeye alınmasına sebep olan yetersizlikleri ve olumsuz parametreleri açıklar mısınız? Ülkemizin gri listeden çıkabilmesi için uygulanacak yaptırımların yol haritasını açıklar mısınız? Gri listeye alınan ülkelerin yatırımcı çekmekte zorlandığı bilinmekte, özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasının zorlaşacağı öngörülmektedir. Yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi konusunda ikna edilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?”