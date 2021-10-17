Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta, arananlar listesinde gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Fırat Gizlenç adlı teröristin, örgüt tarafından özel eğitim aldığı ve teröristlere el yapımı patlayıcı hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.

Teröristin, Murat Karayılan’ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu da tespit edildi.

Fırat Gizlenç, 500 bin liraya kadar ödülle aranıyordu.