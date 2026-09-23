GSB 2026 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

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2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak ediliyor. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama yapılıp yapılmadığı sıkça araştırıyor. Günlerdir cevap aranan soru ise "KYK 2026 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlıyor?

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanmadı.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.