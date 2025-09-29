GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ilan edildi mi? Personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar haftalardır bu soruya yanıt arıyor. Konu gündemden düşmezken on binler tarih duyurusu olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuyla alakalı son durum...

GSB sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ile ilgili bugün de bir duyuru yayımlanmadı. Bakanlığın ekim ayında bir açıklama yaparak sonuçları ilan etmesi bekleniyor.

Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek.

KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.