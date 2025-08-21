GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlıktan duyuru geldi mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuralar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı, sıra geldi sonuçlara... Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol edilirken sıkça gelen soru ise "GSB 4 bin 400 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih kesinleşmedi. Bakanlıktan duyuru gelmezken gözler eylül ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda...

Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.