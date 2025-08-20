GSB 4 bin 400 personel alım süreci yoğun ilgi gördü ve başvurular sona erdi. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda. Bakanlık tarafından resmi takvim henüz paylaşılmadığı için adaylar sürekli araştırma yapıyor. En çok yöneltilen soruların başında "GSB 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih kesinleşmedi. Bakanlıktan duyuru gelmezken gözler eylül ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda...

Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.