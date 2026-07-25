GSB 550 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sözlü sınav (mülakat) ne zaman?

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GSB personel alım sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Başvurular dün sona erdi bugün gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek haberde... Bilgi almaya çalışan adayların sıkça başvurduğu soru "GSB 550 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.

GSB sözleşmeli personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alım sonuç tarihi Bakanlık tarafından paylaşılmadı. Değerlendirme sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor.

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KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav Ankara'da sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme şu şekilde yapılacak:

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (genel mevzuat ile Bakanlık mevzuatı vb.): 60 puan

Liyakati, temsil kabiliyeti, göreve uygunluğu ve genel kültürü: 40 puan

Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihlerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaportlarından birini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Bu belgeler dışında başka bir evrak kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek, kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.