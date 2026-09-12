GSB burs başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor?

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Üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala burs ve kredi başvuruları gündemde... Öğrenciler ek gelir sağlayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burslar için heyecan dorukta... Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz tarihleri öğrencilerle paylaşmadı.

2025'te başvuru işlemleri 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.