GSB burs ve kredilerinin ödeme tarihi belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı burs ve öğrenim kredilerini yüzde 33 zamla ödeyecek; lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans 8 bin TL, doktora 12 bin TL ödenecek. Ödemeler 6-10 Ocak arasında TC kimlik numarasına göre Ziraat Bankası hesaplarına yatacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.