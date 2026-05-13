GSB işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığına 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan yaralanan olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alınacak. On binlerce kişi şimdi sonuç tarihini araştırıyor. Bu nedenle "GSB işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşmış durumda...

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi kura çekim sonuçları ile ilgili Bakanlıktan duyuru gelmedi. Sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.