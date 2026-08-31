GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Bu tarih öne çıkıyor...

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteye adım atan yüz binler bu soruya cevap arıyor. Barınma sorununu bir an önce çözmek isteyen üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek habere odaklandı. İşte bir önceki dönemde yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuç tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 11 Eylül'de ilan edilmişti. Değerlendirme süreci aynı işlediği takdirde 2026 KYK yurt sonuçlarının 3 Eylül Çarşamba açıklanması beklenir.

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.