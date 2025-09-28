GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık tarih geçti mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak 4 bin 400 personel alımı için süreç devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi öğrenmek için gözlerini Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Adaylar ısrarla "GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.

GSB sonuç tarihi belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için bugün de tarih açıklanmadı. Bakanlığın ekim ayında bir duyuru geçerek sonuçları ilan etmesi bekleniyor.

Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek.

KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.