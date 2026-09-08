GSB tarafından KYK açıklandı mı, yurt sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2026 KYK yurt sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını belirtti.
KYK YURTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylaylanması gerekiyor.
Sevgili Öğrencilerimiz,— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) September 8, 2026
GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
📌10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.❗️
Sonuçlar için: https://t.co/f7i8lpiiWY
Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.❤️#KYGMSeninle… pic.twitter.com/i81onvHsUo
KYK yurt ücretleri için zam beklenirken henüz resmi bir duyuru gelmedi. Geçen yıl ücretler şöyleydi:
1. Tip KYK Yurdu: 750 TL (Genellikle 6-8 kişilik en temel odalar)
2. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 6 kişilik odalar)
3. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 4-6 kişilik odalar)
4. Tip KYK Yurdu: 1.050 TL (Genellikle 4 kişilik odalar)
5. Tip KYK Yurdu: 1.150 TL (Genellikle 2-3 kişilik, banyolu odalar)
6. Tip KYK Yurdu: 1.250 TL (Genellikle 1-3 kişilik, en konforlu ve modern odalar)