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GSB tarafından KYK açıklandı mı, yurt sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2026 KYK yurt sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

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GSB tarafından KYK açıklandı mı, yurt sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. 

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10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylaylanması gerekiyor.

KYK yurt ücretleri için zam beklenirken henüz resmi bir duyuru gelmedi. Geçen yıl ücretler şöyleydi:

1. Tip KYK Yurdu: 750 TL (Genellikle 6-8 kişilik en temel odalar)

2. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 6 kişilik odalar)

3. Tip KYK Yurdu: 850 TL (Genellikle 4-6 kişilik odalar)

4. Tip KYK Yurdu: 1.050 TL (Genellikle 4 kişilik odalar)

5. Tip KYK Yurdu: 1.150 TL (Genellikle 2-3 kişilik, banyolu odalar)

6. Tip KYK Yurdu: 1.250 TL (Genellikle 1-3 kişilik, en konforlu ve modern odalar)

Kaynak: HABER MERKEZİ
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