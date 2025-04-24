GSM hatları üzerinden 1.2 milyar TL’lik vurgun: 139 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen dev operasyonda, 450 bin GSM hattı üzerinden yaklaşık 1.2 milyar TL’lik vurgun yapan 139 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ile birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

45 bini aşkın mağdur var

Sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, MASAK ile 8 aydır sürdürülen teknik ve finansal analizlerde ülke genelinde 45 bini aşkın vatandaşın mağdur edildiğini söyledi.

Sahte linklerle milyarlarca liralık vurgun

Şüphelilerin vatandaşları sahte e-Devlet linkleriyle yardım başvurusu vaadiyle kandırarak kart bilgilerini ele geçirdiği, "Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür" mesajıyla panik yarattığı, sosyal medya üzerinden “kart aidatı iadesi” ve “araç çekilişi” tuzaklarıyla mobil bankacılık bilgilerini çaldığı tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, yazılım ve ağ donanımı ele geçirilirken, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.