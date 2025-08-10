GSM Operatörlerinden deprem bölgesine ücretsiz iletişim desteği: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan açıklama geldi

Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası GSM operatörlerinden anlamlı bir adım geldi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesindeki vatandaşlara iletişim paketleri tanımladıklarını açıkladı.

Turkcell, yaptığı açıklamada, "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında, deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türk Telekom ise "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Vodafone da, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesindeki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır" dedi.