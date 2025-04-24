GSM operatörleriyle görüşen Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörlerinin CEO'larıyla İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama eksikliği ya da kapsama problemi yaşanmadığını belirtti.

"Mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

* İstanbul'da 3 operatörümüzün yaklaşık 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Baz istasyonu depremden etkilendi, enerjisi kesildi, yıkıldı gibi bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış olmasına rağmen nasıl sıkıntı yaşadık? Bizim İstanbul'da rutin haberleşme kapasitemizin 2.5 kat fazlasına kadar kapasiteyi karşılayabiliyoruz.

* Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat fazla ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. İnternet üzerinden aramalarda 2 kat bir artış oldu. 2.5 kat artışı karşılayabiliyorken 7 ile 10 kat artış olunca biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'ini ise karşılayamadık. Data tarafından internet tarafından 2 kat olan artışı tamamen karşıladık.Herhangi bir problem ile karşılaşmadık.

* Buradaki kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Bir kriz anında insanların hem kendi durumlarını bildirmeleri, hem de yakınlarından bilgi alma talepleri olduğu için sıkıntı yaşadı.

"Benzer sıkıntıları yaşanmaması için..."

* Benzer sıkıntılar yaşamamak için neler yapılması gerektiğini masaya yatırdık. 2019 Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 kat bir kapasite artışı İstanbul için sağladık. O zaman bizim burada şunu hep beraber anlamamızda fayda var.

* Kuzey Marmara Otoyolu dün aktı. Oradaki normalde 140 kilometre olan yasal hız 50-60 kilometreye düştüğü anlar oldu. Çünkü İstanbul'dan çıkış söz konusu oldu. Biz iletişim tarafından da bunu yaşadık. Böyle bir mazerete sığınmak değil amacımız mutlaka daha iyisini yapmak.

* Vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını veya kısa mesajlarla durumlarını bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonrasına benzer sıkıntıları azaltma adına üç operatörümüz ve bakanlığımızla beraber süreci yakından takip edip inşallah benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağız