GSM şirketlerinden 'İstanbul' depremi itirafı! Garanti vermemiz çok zor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyona, GSM şirketlerinin yetkilileri katıldı. BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre toplantıda konuşan Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, “İletişimde kesintinin olmaması, böyle bir garanti vermemiz çok zor bir şey yani çok fazla yatırım gerektiren bir şey. Aslolan şey, kesinti sonrasında ne kadar kısa sürede tekrar ayağa kalkabildiğiniz” dedi.

İletişimin kesilmesine yıkılan binalardaki baz istasyonlarının yol açtığını iddia eden Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel “Bu işte elektrik, lojistik ve yakıt konusunu çözemediğimiz sürece sürdürülebilir bir çözüm mümkün değil. Bir de eğer biz hangi binanın potansiyel hasarlı olabileceğini önceden bilsek tabii ki o zaman baz istasyonumuzu ona göre riskini yöneterek koyardık ama böyle bir bilgimiz yok” diye konuştu.

Özel hat, farklı bir tedbir olabilir

Olası İstanbul depreminde daha kötü süreçlerin yaşanmaması için taleplerini açıklayan Süel, şu ifadeleri kullandı: “Enerji önceliği sağlanabilirse böyle bir anda, özel hat, farklı bir tedbir olabilir. Geçiş yolu önceliği çok basit. Bir İstanbul depreminde muhakkak geçiş yolu önceliği getirmeliyiz. Bunu göz ardı edersek diğer temennilerimizi yerine getiremeyiz."

Bin 600 tanesi o gün içerisinde bir şekilde kesildi

Turkcell Network Bölge Operasyonları Direktörü Abbas Ülgen Ünal, yüzde 13'lük kısmın tamir edilemediğini ve bu bölgelerde iletişim kurulamadığını dile getirdi: “Toplam 3 bin 200 baz istasyonumuzdan bin 600 tanesi o gün içerisinde bir şekilde kesildi."

“Biz o işin altından kalkmayız”

Deprem bölgesine sevk edilen jeneratörlerin yakıt ve ulaşım sorunu nedeniyle istenilen sonucu yaratamadığını bildiren Ünal, tüm bunlara ulaşılsaydı bile yeterli olamayacağını iletti. Ünal, “Keşke yakıt olduğunda, jeneratör olduğunda işler çözülebilse. Bu büyüklükteki deprem için çok sürdürülebilir bir durum gerçekten değil. İstanbul’da böyle bir deprem olur ise istersek 5 bin tane, 10 bin tane portatif jeneratör taşıyalım biz o işin altından kalkmayız” diye konuştu.