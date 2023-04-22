GSO Başkanı: Güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Adnan Ünverdi
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İmkânsızlıklar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak millet iradesiyle kurtuluşa giden yolu açan aziz milletimiz her zorluğu aşacak güç ve kudrete sahip.
Aziz milletimiz tarih boyunca zorluklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş, koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmedi. Kurutuluş mücadelemizin dönüm noktası olan TBMM’nin açılışı da bu azim ve kararlılığın bir göstergesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Millet Meclisimiz açılarak İstiklal Harbi’nin ana karargâhı olmuş ve büyük zaferler kazanıldı. Millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin açılış tarihi olan bu özel günü Büyük Önder Atatürk çocuklara armağan ederek onlara olan sevgisini göstermiş ve gelecek nesillerin önemine işaret etti.
Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de aynı zamanda bu yılı çok özel kılan Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururuyla yarınımızın teminatı olan çocuklarımız için çalışıyor, gençlerimize yönelik projeler geliştiriyor, ülkemizin kalkınması ve refah seviyesinin artması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Atamızın izinde yürümeye devam edecek; pandemi ve ardından yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını el ele vererek saracak, kardeşlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla yaşamış olduğumuz güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.