GSO Başkanı: Güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz

Adnan Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İmkânsızlıklar içerisin­de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak millet iradesiyle kurtuluşa giden yolu açan aziz milletimiz her zorluğu aşacak güç ve kudrete sahip.

Aziz milletimiz tarih bo­yunca zorluklara karşı bir­lik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş, koşullar ne olursa olsun hiçbir za­man pes etmedi. Kurutu­luş mücadelemizin dönüm noktası olan TBMM’nin açılışı da bu azim ve ka­rarlılığın bir göstergesi. Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün önderliğinde 23 Ni­san 1920’de Millet Mecli­simiz açılarak İstiklal Har­bi’nin ana karargâhı olmuş ve büyük zaferler kazanıl­dı. Millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin açılış ta­rihi olan bu özel günü Bü­yük Önder Atatürk çocuk­lara armağan ederek onlara olan sevgisini göstermiş ve gelecek nesillerin önemine işaret etti.

Gaziantep Sanayi Oda­sı olarak bizler de aynı za­manda bu yılı çok özel kılan Cumhuriyetimizin 100’ün­cü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururuyla yarı­nımızın teminatı olan ço­cuklarımız için çalışıyor, gençlerimize yönelik pro­jeler geliştiriyor, ülkemizin kalkınması ve refah seviye­sinin artması için elimiz­den gelen çabayı gösteriyo­ruz. Bu doğrultuda, Atamı­zın izinde yürümeye devam edecek; pandemi ve ardın­dan yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını el ele vererek saracak, kardeşlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla ya­şamış olduğumuz güçlük­lerin üstesinden hep birlik­te geleceğiz.

Bu duygu ve düşünceler­le, TBMM’nin 103’üncü ku­ruluş yıl dönümü ve 23 Ni­san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ga­zi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şe­hitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.