GSS borçları ertelenecek mi?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabilecek.

Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu GSS'de borçların ertelenmesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.

Yeniden süre uzatımına gidilebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen sene de prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.