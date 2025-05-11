GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA 6 fiyatı ne kadar? GTA 6 sistem gereksinimleri nedir?

Grand Theft Auto (GTA) bir aksiyon-macera ilk olarak hayatımıza 21 Ekim 1997'de girdi. Oyun çıkar çıkmaz büyük sükse yaparken her bir yeni sürümü oyunseverler tarafından dikkatle takip edildi. Şimdi GTA'nın 6. sürümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuna bir an önce kavuşmak isteyenler tarihleri merak ederek "GTA 6 ne zaman çıkıyor" diye soruyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nin (GTA 6) çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.

Oyun, Vice City'nin modern bir versiyonunda geçiyor ve Jason ile Lucia adlı iki ana karakterin suç dolu hikâyesini anlatıyor. Rockstar Games, oyunun ikinci fragmanını kısa süre önce yayımladı ve bu fragman, hem oynanış hem de ara sahnelerden oluşuyor.

GTA 6 fiyatı ne kadar?

GTA 6'nın fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyunun standart sürümünün 80 ila 100 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

GTA 6 sistem gereksinimleri nedir?

GTA 6 için henüz resmi sistem gereksinimleri açıklanmadı. Ancak oyunun grafik kalitesi, açık dünya detayları ve önceki Rockstar oyunları göz önüne alındığında, tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olabilir:

Tahmini Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5700 XT

Depolama: En az 150 GB SSD

DirectX: Sürüm 12