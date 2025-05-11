GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA 6 fiyatı ne kadar? GTA 6 sistem gereksinimleri nedir?
Aksiyon-macera oyunu GTA'nın 6. versiyonu için geri sayım başladı. GTA hayranları oyunu iple çekerken bazı sorulara da cevap aranıyor. Tarih konusunda bilgi sahibi olmayanlar "GTA 6 ne zaman çıkıyor" sorusuna yanıt ararken fiyatı merak edenler ise "GTA 6 fiyatı ne kadar" diye arama yapıyor. Öte yandan oyunun sistem gereksinimleri de bir hayli önemli...
Grand Theft Auto (GTA) bir aksiyon-macera ilk olarak hayatımıza 21 Ekim 1997'de girdi. Oyun çıkar çıkmaz büyük sükse yaparken her bir yeni sürümü oyunseverler tarafından dikkatle takip edildi. Şimdi GTA'nın 6. sürümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyuna bir an önce kavuşmak isteyenler tarihleri merak ederek "GTA 6 ne zaman çıkıyor" diye soruyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...
GTA 6 ne zaman çıkıyor?
Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nin (GTA 6) çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.
Oyun, Vice City'nin modern bir versiyonunda geçiyor ve Jason ile Lucia adlı iki ana karakterin suç dolu hikâyesini anlatıyor. Rockstar Games, oyunun ikinci fragmanını kısa süre önce yayımladı ve bu fragman, hem oynanış hem de ara sahnelerden oluşuyor.
GTA 6 fiyatı ne kadar?
GTA 6'nın fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyunun standart sürümünün 80 ila 100 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.
GTA 6 sistem gereksinimleri nedir?
GTA 6 için henüz resmi sistem gereksinimleri açıklanmadı. Ancak oyunun grafik kalitesi, açık dünya detayları ve önceki Rockstar oyunları göz önüne alındığında, tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olabilir:
Tahmini Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5700 XT
Depolama: En az 150 GB SSD
DirectX: Sürüm 12