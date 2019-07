Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye

15 Temmuz 2019

Ne sanayi üretimi, ne işsizlik ve enflasyon... Ne ABD ile S-400 kapışması, ne Fitch’in not düşürmesi... Bugünün en önemli gündem maddesi demokrasi.... Türk iş dünyasının önde gelen kuruluşları yaptıkları açıklamalarla hain kalkışmalara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundular. Verilen mesajlarda "Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin hem vazgeçilmezi hem teminatıdır... Demokrasiyi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır" denildi.

Türk iş dünyası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajlarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İş dünyası hain darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtüldüğünü ve sanayinin çarklarını durmadığını anlattı. "15 Temmuz hem siyaset, hem de ekonomi için tarihi bir stres testi oldu" diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi" dedi.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU DEVLETİMİZİN YANINDA MİLLETİMİZİN EMRİNDE OLACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu ve milletin dirayetiyle bu testin başarıyla geçildiğini belirtti. "Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22’de çıktık dedik ki; "Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. 365 oda ve borsamızla 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik. ‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’ dedik. Sonrasında 81 ildeki odalarımız ve borsalarımız ilk günden itibaren Demokrasi Nöbetleri’nde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na en fazla katkıyı da TOBB, odalar ve borsalar sağladı. TOBB ve oda borsa camiası; demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız." Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini şiar edinen TOBB ve oda borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

TÜSİAD BAŞKANI SIMONE KASLOWSKİ DEMOKRASİMİZİ KORUMALI VE İLERLETMELİYİZ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yaptığı değerlendirmede TÜSİAD’ın her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğinin altını çizdi. Kaslowski, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir" dedi.

YASED BAŞKANI AYŞEM SARGIN GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR

Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Bu elim kalkışmaya karşı koyarken şehit düşenleri rahmet ile anıyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. Biz YASED olarak, ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına destek olmak için her gün var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE TÜRKİYE YÖNÜNÜ MİLLİ ROTASINDA TUTACAKTIR

Türkiye, demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar topyekun birlik içerisinde vermeye devam edecek, dünyanın neresinde olursa olsun, yönünü hep milli rotasında tutacaktır. Dış ticaret fazlası veren Türkiye diyerek çıktığımız yolda, 5G vizyonunu, yani, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi , Güçlü İhracat , Güçlü İnsan Kıymetleri ve Güçlü İhracat Altyapısı mottolarını oluşturduk.

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK İŞİMİZİ DÜNYAYA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

DEİK olarak Türkiye’nin ticari diplomasi misyonunu üstlenerek çıktığımız bu küresel yolculukta, demokrasi mücadelemizi anlatmaya ve işimizi dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye nin vazgeçilmez temel unsurunun demokrasi, hukuk devleti, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik olduğunun bilinciyle, hedeflerimize ilerleyen yol haritamızda bize düşen her görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN SANAYİNİN ÇARKLARI DURMADI

İş dünyasını oluşturan tüm sivil toplum kuruluşları olarak darbenin hemen ardından, ekonomimize yönelik yapılan dış algı çalışmalarına karşı bir güç birliği oluşturduk. Bu ortak duruşun yanında oda olarak ekonomimizin bu süreçten etkilenmemesi, yanlış algı çalışmalarının sonuç vermemesi için elimizden ne geliyorsa yaptık. Darbeyi takip eden ilk iş gününde sanayiciler olarak hepimiz işlerimizin başında olduk. Böylece üretim çarklarının hiçbir sorun olmadan dönüyor olduğu mesajını kamuoyuna verdik. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi çarklarını durduramadı. Göz bebeğimiz olan sanayimiz, darbe günlerinde olduğu gibi bugün de geleceğe umutla bakarak ekonomimizin en güçlü sacayağı görevini sürdürmeye devam ediyor.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ 15 TEMMUZ TURNUSOL KAĞIDIR

Beyinleri yıkananlara, robot gibi yetişenlere, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı, milletimiz gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yurt dışındaki hesabın yurt içine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz, aynı zamanda bir turnusol kağıdıdır, dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. 15 Temmuz da hain FETÖ ile birlikte onların destekçisi iç ve dış güçler de püskürtüldü, onlara da hadleri bildirildi. İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz’un üçüncü yılı münasebetiyle diyoruz ki; 15 Temmuz’u asla unutmayacağız. Çünkü 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, milletimizin iradesine gem vurulduğu an olacaktır.

MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİ DERSİ VERDİ

Aziz milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hali hazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur.

ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN EN BÜYÜK CEVAP: GÜÇLÜ TÜRKİYE

Hain darbe teşebbüsünün ekonomimize belirli bir oranda etkisi olmuş, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile 20 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamıştır. Her ortamda her platformda bu alçakların emellerini, işledikleri cinayetleri dile getirmeliyiz. Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap 'Güçlü Türkiye' olacaktır.