Güçlü KOBİ'ler için "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu" masaya yatırılacak

Daha İyi Yargı Derneği ile DÜNYA işbirliğinde düzenlenen ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın üçüncüsü bugün Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda saat 14.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek. DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yapacağı etkinlikte, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün de konuşmacılar arasında yer alacak. Öte yandan yine DÜNYA işbirliği ile düzenlenen “İş’te İnsan: İnsan Kaynakları Zirvesi” bugün hibrit olarak yapılacak.