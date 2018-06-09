Gül: Apoletleri hiç kimse, hiçbir güç sökemedi
Adalet Bakanı Gül, İnce'nin Korgeneral Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Millet terörle başarıyla mücadele edenlere ancak madalya takar. Bu millet bu madalyayı takmıştır. Apoletleri hiç kimse, hiçbir güç sökemedi." dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik söylediği sözler üzerine başlayan 'apolet' tartışması devam ediyor.
Apolet tartışmasının yankıları sürerken bir açıklama da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.
Gül konuya ilişkin, "Bu operasyonları yöneten Temel Metin Paşa'ya birileri çıkmış 'Apoletini sökeceğiz.' diyor. Apoletlerini söktürecek misiniz? Buna izin verecek misiniz? Millet terörle başarıyla mücadele edenlere ancak madalya takar. Bu millet bu madalyayı takmıştır. Apoletleri hiç kimse, hiçbir güç sökemedi. 15 Temmuz'da FETÖ sökmeye çalıştı başaramadı. DEAŞ sökmeye çalıştı başaramadı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında başaramadılar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA