Gül Çiftçi duyurdu: Mahkemeler CHP'ye kayyım iddialarını reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gül Çiftçi, X platformundan yaptığı açıklamada, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultay sonrası ortaya atılan kayyım iddialarının mesnetsiz olduğunu vurguladı. Çiftçi, söz konusu iddialar hakkında Ankara’daki üç ayrı mahkemeye başvuran şahısların taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Mahkemeler, ihtiyati tedbir talebiyle yapılan başvuruların, yaklaşık ispat kuralları doğrultusunda yeterli delillerle desteklenmediğini belirtti ve dava dilekçelerinin reddedildiği ifade edildi.

Gül Çiftçi, açıklamasında, CHP'ye yönelik saldırılara karşı hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu tür girişimlerin iktidarın zayıflayan çırpınışları olduğunu belirtti. Çiftçi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara ve piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur." dedi.