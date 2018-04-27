Gül: Yarın konuşacağım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 24 Haziran'daki erken seçimlerde çatı aday olacağı yönündeki iddialarla alakalı konuştu.

Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül şunları söyledi:

''Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım ne düşündüğümü ne yapacağımı yarın detaylı olarak anlatacağım. Cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Sizlerle yarın görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.