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Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır

Adalet Bakanı Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." dedi.

Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." dedi.

Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesiyle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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