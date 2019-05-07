Gül, YSK’nın kararına tepki gösterdi
Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal etmesi kararına ilişkin, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" açıklamasında bulundu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gül, Twitter’dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.