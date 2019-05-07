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Gül, YSK’nın kararına tepki gösterdi

Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal etmesi kararına ilişkin, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" açıklamasında bulundu.

Gül, YSK’nın kararına tepki gösterdi
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül, Twitter’dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.