Gülbahar Barajı alarm veriyor! Doluluk oranı 4,5 ayda yüzde 86'dan yüzde 4'e düştü

Bingöl'de bulunan Gülbahar Baraj Gölü'ndeki su seviyesinde yaşanan dramatik düşüş, bölge sakinlerini ve yetkilileri endişelendiriyor. Baraj gölünün sadece 4,5 aylık bir süre zarfında doluluk oranı yüzde 86'dan yüzde 4 gibi kritik bir seviyeye indi.

Ağaçeli köyü yakınlarında, Koçan Deresi üzerinde sulama amacıyla 1996 ile 2003 yılları arasında inşa edilmiş olan Gülbahar Barajı Gölü, özellikle küresel iklim değişikliklerinin yol açtığı kuraklık ve aynı zamanda bölgedeki bilinçsiz sulama uygulamalarının etkisiyle su miktarında çok büyük bir azalma yaşadı.

15 Mayıs'ta yüzde 86 olarak ölçülmüştü

Devlet Su İşleri (DSİ) 94. Şube Müdürlüğü'nün sağladığı verilere göre, baraj gölündeki doluluk oranı bu yılın 15 Mayıs tarihinde yüzde 86 olarak tespit edilmişti. Ancak, sulama sezonunun sona erdiği tarih olan 1 Ekim itibarıyla bu oranın şaşırtıcı bir şekilde yüzde 4'e düştüğü kaydedildi.