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Gül'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı @RTErdogan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti. "denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tweeti alıntılayarak, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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