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Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile Suriye'yi görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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