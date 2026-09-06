Gülistan Doku cinayetinde itiraf: Vurdu ve cesedi bagaja taşıdık

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Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de bulunan firari Umut Altaş’ın FBI tarafından alınan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Altaş, 34 sayfalık ifade tutanağında Gülistan Doku’nun öldürülmesine tanık olduğunu ileri sürerek dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlunu suçladı.

Umut Altaş’ın 19-20 Ağustos tarihlerinde FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı, hazırlanan 34 sayfalık tutanağın ise 26 Ağustos 2026’da Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

Altaş’ın ifadesinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin bugüne kadar kamuoyuna yansımayan bir dizi iddiada bulunduğu aktarıldı.

"Öldürdüğüne inanıyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtı

FBI sorgusunda Altaş’a, “Tuncay Sonel’in oğlunun Gülistan Doku’yu öldürdüğüne inanıyor musun?” sorusunun yöneltildiği belirtildi. Altaş’ın başını sallayarak “Evet” yanıtını verdiği aktarıldı.

“Neden buna inanıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Altaş, olay sırasında Tuncay Sonel’in oğlunun sürücü koltuğunda, kendisinin ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku’nun ise aracın arka koltuğunda bulunduğunu öne sürdü.

Altaş, Doku’nun araçta kendilerine, “Beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdiğini ve yaşanan tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti.

Torpido gözünden silah çıkardığını iddia etti

Altaş’ın ifadesine göre tartışmanın ardından Tuncay Sonel’in oğlu olduğu öne sürülen kişi, torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı. Altaş, söz konusu kişinin Gülistan Doku’yu silahla vurduğunu iddia etti. Silahın üzerinde Türk bayrağı işareti bulunduğunu da ileri sürdü.

Altaş, olayın ardından Gülistan Doku’nun cansız bedenini aracın bagajına taşıdıklarını öne sürerek, “Cesedi bagaja taşıdık” ifadesini kullandı.

"Babam bu meseleyi halledecek" iddiası

Altaş, olayın ardından bir koruma polisinin de devreye girdiğini iddia etti. Tuncay Sonel’in oğlunun kendisine, “Babam bu meseleyi halledecek. Bu mesele ortada kalmaz” dediğini ileri sürdü.

İfadesinde olayın ardından gittikleri noktalarda kamera kaydı bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla hareket ettiklerini de öne süren Altaş, kameraların kayıt yapmayacağını iddia etti.

34 sayfalık tutanak Türkiye'ye gönderildi

Umut Altaş’ın FBI sorgusunda verdiği ifadelerin 34 sayfalık tutanak haline getirildiği ve belgenin 26 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, Altaş’ın cinayet ve cesedin ortadan kaldırıldığı yönündeki iddialarının da dosyaya girdiği aktarıldı.