Gülistan Doku cinayetinde önemli gelişme: Erkek arkadaşının mesajları ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında anne Bedriye, baba Halit, abla Aygül Doku ve avukatları Ali Çimen Tunceli Adliyesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Yeniden açılan dosya kapsamında yürütülen incelemelerde, Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un genç kadına gönderdiği bazı mesajlar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Abakarov’un, Doku’ya gönderdiği bir mesajda, “Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Doku'nun ailesinden adliye önünde açıklama: "6 yıldır biz biliyoruz. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece"

Abla Aygül Doku, "7 yıldır kızımızı bizden aldılar. Tüm Türkiye'nin adaletini canlandıran, umudumuzu yeşerten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanımız ve başsavcımıza teşekkür ediyorum. Bunun daha 2. ve 3. dalgası var. Gece gündüzünü katıp bizi adalete inandıran başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyoruz. Bu bir vahşet ve caniliktir. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Sonuna kadar gidilmesi istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz" diye konuşu.

Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden anne Doku, "6 yıldır biz biliyoruz. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Siz o kızdan ne istediniz" şeklinde konuştu.