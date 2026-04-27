Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağırıldı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. O dönem Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu anda Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı.

Tanık sıfatıyla ifade verecek

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Gülistan Doku’nun kaybolduğu süreçte Tunceli Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen’in ifadeye çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştığı, tebligatın ardından Delen’in Erzurum’a giderek ifade sürecine tanık sıfatıyla dahil olduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Tunceli Devlet Hastanesi’nin o dönemki Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin tutuklandığı belirtildi.