Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında doktorlar, sağlık personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketi sahibinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
15 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonlarda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği öne sürülen bilişim firmasının sahibi, 1 iş insanı ile 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.