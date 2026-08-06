Gülistan Doku soruşturmasında iki dalgıç tutuklandı

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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara katılan iki su altı dalgıcı hakkında tutuklama kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dalgıçlara "delil karartma" suçlaması yöneltildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıkları belirtilen iki dalgıç, barajdaki aramalar sırasında not ve makas bulduklarını beyan etmişti. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de söz konusu arama çalışmalarına katılmıştı. Sonel'in halen tutuklu olduğu belirtildi.

Dördüncü dalga operasyonda 19 şüpheliye işlem

İki dalgıcın tutuklanmasının, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda Erzurum Adliyesinde haklarında işlem yapılan 19 şüpheliye yönelik kararlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Şüpheliler, 29 Temmuz 2026'dan itibaren gruplar halinde Erzurum Adliyesine sevk edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 13 kişi tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kağıt parçaları ve makas incelemeye alındı

Tutuklanan dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölünde yapılan aramalarda Gülistan Doku'ya ait reçete ve dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ile bir makas bulmuştu.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, kağıt parçalarının barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre korunmasının ve suyun etkisiyle sürüklenmeden aynı yerde kalmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Materyallerin bulunma biçimi ve zamanlamasına yönelik adli incelemenin ardından iki dalgıç hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, yürütülen işlemler sonucunda "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.