Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sonel ifadesinde Umut Altaş’la lise arkadaşı olduğunu, Altaş'ın anne ve babasının sürekli kavga ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Durumlardan çok rahatsız olduğunu, dayanılmaz bir hale geldiğini bileğini cama vurarak kestiğinden biliyorum. Umut Altaş’ın abisi Sidar Altaş’ın sevgilisinin benim hakkımda Umut’a ‘valinin oğlu ile arkadaşlık mı yapılır’ dediğini başkalarından duymuştum. Ancak Sidar Altaş kız arkadaşının dediği konulara hiçbir zaman katılmamış, bana boş ver onun söylediklerine takılma demiştir. Umut Altaş’ın babası Celal Altaş da arkadaşımın babası olmasından dolayı tanırım. Umut Altaş ile Tunceli'den ayrıldıktan sonra çok görüşmedim ancak üniversiteye başladığım zaman Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş, Ercem Çelebi hayırlı olsuna İstanbul’a gelmişlerdi. Umut Altaş ile son fiziki görüşmem o tarihtir."

"Gülistan Doku’yu tanımam"

Gülistan Doku’yu tanıyor musun sorusuna Sonel, "Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiç kimse Gülistan Doku'yu tanımazdı. Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz’ün 2019-2020 yıllarında kullandıkları hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü. Benim numaram çocukluğumdan beri aynıdır, hiç değişmedi" diye konuştu.

Alınan tanık beyanlarında bir kadını hamile bıraktığının sorulması üzerine Sonel, "Böyle bir durum söz konusu bile olamaz, öyle bir durum varsa ispatlasın" dedi.

"Benim ateşli silahım yoktur"

Altaş’ın "Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum" ifadelerine yanıt veren Sonel, "Umut ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Benim ateşli silahım yoktur. Bana AİRSOFT sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu Oğulcan öğretmişti. Evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video mevcut, bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası var. Bu sporda kullanılan silahları ve boncuklarını sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara B.B denir ve pahalı olduğu için bir sonraki için kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" diye konuştu.

"Gençlik merkezine gidip gitmediğimi hatırlamıyorum"

Gençlik merkezine gidip gitmediği sorulan Sonel, "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir. O dönem arkadaşlarımla okuduğum Özel Uğur Temel Lisesinin karşısında bulunan kütüphaneye ders çalışmaya giderdik. Bu kütüphaneye genelde soy ismini hatırlamadığım Ünsal, Uğurcan, Şafak ve hatırlayamadığım birkaç dershane ve okul arkadaşlarımla giderdim." dedi.

Ekiplerin daraltılmış baz raporunda gençlik merkezi binasında bulunduğunun tespit edildiği ve kimlerle ne amaçla gittiğini sorması üzerine Sonel, aradan çok zaman geçtiği için bu konuyla ilgili bir fikrinin olmadığını söyledi.

"Cinsel saldırı olayı ile hiçbir bilgim ve alakam yoktur"

Uğurcan Açıkgöz ile 04 Ocak 2020 günü 54 saniyelik görüşme ve gizli tanık beyanındaki cinsel saldırı olayı sorulunca Sonel, "Telefon konuşmalarının içeriklerini hatırlamıyorum. Gizli tanığın beyanındaki cinsel saldırı olayı ile hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Bu konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur. Benim de bir kız kardeşim var" diye konuştu.

Umut Altaş ile yapılan telefon görüşmelerinin içeriklerini de hatırlamadığını belirten Sonel, "Cinsel saldırı olayı ile ilgili hiçbir bilgim ve ilgim yoktur. Bunu duydukça midem bulanıyor ve tiksiniyorum. Bu olayı yapan kişi aşağılık birisidir. Böyle bir itham ile adımın yan yana gelmesi zoruma gidiyor. Umarım gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkar, Gülistanın gözü yaşlı annenin bir damla gözyaşına ben kurban olurum."