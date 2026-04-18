Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer’in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Abakarov ile Yücer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Tuncay Sonel hakkında tutuklama kararı

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ve o dönem valinin korumalığını yapan Şükrü E.’nin savcılık işlemlerinin ardından tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Son gelişmeyle birlikte dosyada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Sonel'im oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.

Sonel görevden alınmıştı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanırken; Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ile Süleyman Ö. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel, Elazığ’da polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, kara yoluyla Erzurum’a sevk edildi.

Sonel’in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla işlem başlatılan eski Vali Tuncay Sonel’in daha önce açığa alındığı bildirildi.