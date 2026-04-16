Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Gökhan Ertok tutuklandı
Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.
