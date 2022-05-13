Gülle: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz

Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gitti.

Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleriyle buluştu. Buluşmada Gülle, birlik başkanları ve TİM delegelerine rozetlerini taktı.

Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB'in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Su'ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, nisanda 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirterek, kazanan başkanları tebrik etti.

Birliklerde görevli olanların maaş almadığını, aksine ceplerinden harcadığını aktaran Gülle, "Ailenizden, işinizden fedakarlık yaparsınız. Biz burada memleket sevgisi için, vatan sevgisi için çalışıyoruz. O nedenle hiçbir şey beklemeden bu hizmetler için yarışılması, davanın büyüklüğünü gösteriyor. Dava, büyük dava, Cumhuriyet'imizin 100. yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası. İnsanımızı zenginleştirme, ülkemizi kalkındırma davası." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılarımızı, Türkiye Lojistik Portalı'ndan faydalanmaya davet ediyorum”

Salgın sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirten Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz. 2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer.

Cumhurbaşkanımızın genel kurulda bize vermiş olduğu hedef olan 250 milyar doları, geçen sene nisandan bu yılın nisan ayına kadar 243 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Bu, gerçekten büyük başarı. Bu başarı sizin başarınız, elini taşın altına koyan, risk alan, istihdam eden ve pandemiye rağmen işlerini, üretimini aksatmadan, tarlada ürünü bırakmadan vefakarca, fedakarca çalışan ihracatçılarımızın başarısıdır."

Salgın başladıktan sonra ilk yaşanan problemlerden birinin lojistik sorunu olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"En büyük konteyner sorunlarını hatırlayın. 'Ne olacak?' dediğimiz konteyner sorunu, daha sonra bize hayırlı bir netice oldu. Çin'den 20 bin dolara gelen konteyner maliyeti, ülkemizden 5 bin dolarlık bir teminle ülkemizi tercih edecek noktaya geldi. Lojistik sektörünün bu sorununu çözmek adına Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçirdik. Şu anda binlerce firmamız buradan hizmet alıyor. Bu hizmeti size veren binlerce lojistik şirketi de sizlere daha ucuz, hesaplı, rekabet edilebilir imkanlar sağlıyor. Sizleri bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum."