Güllü neden öldü? Sanatçı Güllü öldü mü, öldürüldü mü?

26 Eylül tarihinde gece saat 01.30 gibi Güllü evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının düşmeden önceki kamera görüntüleri günlerce konuşuldu ve Güllü'nün düşmediği, itildiği iddia edildi. Çocukları bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Birinci İhtisas Kurulu şarkıcının ölüm nedenini açıkladı.

Güllü neden öldü?

Birinci İhtisas Kurulu yaptığı açıklamada, Güllü'nün kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edildiğini şarkıcının zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığını ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Histopatolojik incelemede ise otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmedi. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edildi. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmedi, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmadı.