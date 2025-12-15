Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter kim? Gürol Gülter, Tuğyan Ülkem Gülter için ne dedi? İşte açıklaması...

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken açıklamalar geldi. Olayla bağlantılı olarak geçtiğimiz cuma günü "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kızımın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum"

Londra’da yaşayan Gürol Gülter, kızıyla ilişkilerinin her zaman güçlü olmadığını ancak suçlamaları kabul etmekte zorlandığını söyledi. Habertürk'e konuşan Gülter, yaşananların kendisi için ağır bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Kızımın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum" dedi.

Mahkemeyi işaret etti

Soruşturmadaki itiraf sürecine de dikkat çeken Gürol Gülter, bazı soruların yanıtının henüz netleşmediğini ifade ederek, gerçeklerin ancak yargılama sürecinde ortaya çıkacağını vurguladı. Kızının duruşmada yaşananları ayrıntılı şekilde anlatacağını düşündüğünü belirten Gülter, mahkeme sürecinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Gürol Gülter'in açıklaması şu şekilde:

"Baba - kız olarak bağlarımız çok güçlü değildi. Bir babayım, inanmak istemedim. Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Mahkemeyi beklemekte fayda var.

"Çok ağır bir tablo"

Kızımın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Her anne - kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Anlamakta zorlanıyorum. Evlat, benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum.

"Filmin sonuna geldik"

Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum. Filmin sonuna geldik."