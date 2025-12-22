Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hapisteyken ilk kez konuştu! Sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Annesi Güllü'nün katil zanlısı olarak tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden verdiği söyleşide "güçlü" duracağını söyledi. “Toplum beni katil ilan etti ama ilahi adalet er ya da geç yerini bulacak” dedi. Kardeşiyle ilişkisine de değinen Gülter, “Kardeşimle etle tırnak gibiyiz, bizi birbirimize düşman edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Olay günü mesajları dosyada

Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar, kamuoyunda tartışma yarattı. İddialara göre Tuğyan Ülkem Gülter’in olay günü sevgilisi Kervan’a ve arkadaşı Bircan Dülger’e gönderdiği mesajlarda “Annemi öldüreceğim, başka çare yok” ve “Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim” ifadeleri yer aldı. Bu yazışmalar, savcılık tarafından delil olarak değerlendiriliyor.

Kardeşinin açıklamalarına yanıt

Güllü’nün oğlu Tuğberk’in daha önce kamuoyuna yansıyan “Ablam Kervan için her şeyi yapabilir” yönündeki sözlerine de yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, bu açıklamaların kendisini hedef haline getirdiğini söyledi. “Ben annemin kızıyım, onun gibi güçlü duracağım” diyen Gülter, ailesiyle arasının bozulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

“Hayal kırıklığı yaşıyorum”

Tuğyan, olay günü evde olduğu belirtilen ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan hakkında da konuştu. Sultan’dan böyle bir tutum beklemediğini söyleyen Tuğyan, “Eğer benden korktuğu için sustuysa, neden yanımda uyuyup koynumda ağladı?” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

“Onu Allah’a havale ediyorum”

Annesinin mezarını ziyaret ettiğini anlatan Tuğyan, kendisini suçlayanları annesine şikâyet ettiğini söyledi. Ayrıca Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın için “Onu Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı. “Vicdanım rahat, beni linç edenlerin vicdanı rahat mı?” diye sordu.

Güllü, Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.