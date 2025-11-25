Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem: İftiraya uğruyorum

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter iddiaları reddederek “İftiraya uğruyorum” dedi.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına konuşan Gülter, “Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum” diyerek, iddiaların hiçbirini kabul etmediğini vurguladı. “Anneni sen mi öldürdün?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.

“Beni oğlumla tehdit etti” iddiasına yanıt

Gülter, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yakın arkadaşı Bircan Dülger’in ifadesine giren, “annemi ittim” iddiasını ise yalanlayarak, “Bircan yalan söylüyor. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Neden bu sözleri şimdi söylüyor? Bunun karşılığında ne aldı?” ifadesini kullandı.

Şarkıcı Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın’ın öne sürdüğü iddiaları da reddeden Gülter, Aydın’ı “medyatik olmakla” suçladı. Aydın’ı sadece iki kez gördüğünü dile getirdi.

“Anneme el kaldırmadım”

Gülter, sosyal medyada paylaşılan eski mesajlarıyla ilgili de açıklama yaptı:

“O mesajlar aylar öncesine ait. Anne-kız arasında olur böyle şeyler. Anneme asla el kaldırmadım. Kardeşim de kaldırmadı. Tüm iddialar gerçek dışı.”

Programda, Güllü’nün “Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın” sözlerinin yer aldığı ses kaydı da gündeme getirildi. Gülter, bu kaydın olaydan hemen önceymiş gibi yansıtıldığını, ancak aylar öncesine ait olduğunu belirtti.