Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı: Olay gününü tek tek anlattı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı Güllü’nün evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Sultan Nur Ulu ifadesinde cinayeti itiraf ettiğini belirterek, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından bacaklarından tutularak aşağı itildiğini öne sürdü. Bu beyanın ardından gözler Tuğyan Ülkem Gülter’in savcılıkta verdiği ifadeye çevrildi.

Olay gününü tek tek anlattı

Savcılıktaki ifadesinde olay gününü ayrıntılı şekilde anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte akşam saatlerinde eve döndüklerini kaydetti.

Halk TV'nin haberine göre, eve geldiklerinde annesi Güllü’nün evde olduğunu söyleyen Gülter, bir süre sohbet ettiklerini, annesinin duşa girdiğini, kendilerinin ise Sultan Nur Ulu ile yemek siparişi verdiklerini anlattı. Ardından film izlemeye karar verdiklerini belirten Gülter, annesinin de kendisine meze hazırlayıp alkol aldığını ifade etti.

"Olay günü alkol tüketti"

İfadesinde annesinin son dönemde alkol alışkanlıklarında değişiklik olduğunu dile getiren Gülter, annesinin yaklaşık 20 gün önce Şirince’ye gittikten sonra alkol içmeye başladığını ve olay günü yaklaşık 3-5 şişe alkol tükettiğini söyledi.

Film izlenirken bir süreliğine odasına geçtiğini ve eski nişanlısı Kervan ile görüntülü konuştuğunu aktaran Gülter, salona döndüğünde annesiyle Sultan Nur Ulu’nun filme devam ettiğini, daha sonra filmi kapatıp müzik açtıklarını ve üçü birlikte eğlendiklerini belirtti.

"Hamile olabilirdim ve annem bilmiyordu"

Daha sonra Sultan Nur Ulu ile odaya geçtiklerini ifade eden Gülter, bu sırada yine görüntülü konuşmalar yaptığını, odadan salona birkaç kez gidip geldiğini anlattı. O esnada annesinin hamile olabileceği ihtimalinden haberdar olmadığını söyleyen Gülter, bu konunun annesi tarafından bilinmediğini vurguladı.

"Konuşmalar yanlış yorumlandı"

Gülter ifadesinde, Sultan Nur Ulu ile odada müzik açtıklarını, birlikte dans ettiklerini ve bir süre sonra annesinin de odaya geldiğini söyledi. Üçünün birlikte dans etmeye başladığını aktaran Gülter, annesiyle aralarında fiziksel bir tartışma yaşanmadığını, aralarındaki konuşmaların yanlış yorumlanmış olabileceğini ifade etti.

"Sultan'ın beyanlarına katılmıyorum"

Tüm suçlamaları reddeden Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesinde dikkat çeken kısım şu şekilde:

"Ben çok yüksek bir şekilde "güm" diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince "koş" diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direk aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem abla'nın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum.

"Annemi kaldırma şansım yok"

Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık.

"Sultan'ı korkutmuşlar"

Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan uyuşturucu kullanmış bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a "siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz" demişti. Aynı yerde oturduğumuzdan dolayı tanıdığım Hülya ve Bircan abla tam hatırlamamakla birlikte cenaze günü ve ertesi günü Sultan'ı korkutmuşlar. "Başınız belaya girecek, Tuğyan uyuşturucu kullanıyor, senin üstüne iftira atar" şeklinde söylemişler. Bunları bana Sultan çok sonra anlattı. Sultan'ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. bana en çok Sultan destek olmuştur.

'Annemi öldürmek istiyorum' mesajları

Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan'dan kaynaklı yada herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu. Benim " annemi öldürmek istiyorum" şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla Haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annem ile beni barıştırmıştı.

"Toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar' dedi"

İstanbul'da olduğumuz bir zaman Serhat Cevher bizi dışarı davet etmişti. Biz o sırada Tuğba ablanın evindeydik. Serhat davet edince Sultan, ben, Serhat Cevher ve Gökhan Cevher dışarı çıktık. Ancak Serhat bizim yüzlerimizin tanındık olduğunu söyleyerek bizi kimlik vermeyeceğimizi söylediği bir aparta götürdü. Biz olarak gittikten bir süre sonra tekel geldi. Büyük ihtimal Serhat sipariş vermişti. Serhat bize "sizinle bir şey konuşacağım" diyerek telefonlarımızı aldı ve gardırobun üstüne koydurttu. Daha sonra Sultan ve bana "yurtdışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar" tarzında konuştu. Bunları söylerken sürekli gözümüzü korkutuyordu.

"Benim herhangi bir şeyden korkum yok"

Daha sonra biz telefonlarımızı geri aldığımızda Sultan'ın abisi Yusuf'la konuştu. Bu sırada Sultan abisi Yusuf'a, Serhat'ın söylediklerinden bahsederken Serhat bunları ses kaydına almış. Ses kaydına aldığı şey sadece Yusuf'la olan konuşmayı ve daha sonra benim Seyhan Soylu ile olan konuşmamı kayda almış. Benim herhangi bir seyden korkum yok. Zaten yurtdışına çıkma yasağımda yoktu. Benim küçük bir çocuğum var. Ben onu bırakıp bir yere zaten gitmezdim. Bu konuşmalar sadece Serhat'ın bize açtığı muhabbetten kaynaklanmıştı. Ben Çınarcık'ta olan evde kaldığım süre boyunca sürekli rahatsız edildim. Bu yüzden Gökhan Cevher'in evinde kalmaya başlamıştım. Gökhan Cevher'in evinde kalmaya 3 valiz ile gitmiştim. Gökhan Yalova'da Çınarcık'ta kalıyordu. Tuğba abla ile eşi Serhat abi beni almaya geleceklerdi. Onların olduğu Büyükçekmece'ye gidecektik. Yaklaşık 1,5 hafta Tuğba ablaların evinde kalmıştım. Daha sonra Çınarcık'ta emlakçı Arif abi'den bir ev tutmuştum.

"Valizlerimi kiralayacağım eve götürüyordum"

özaltına alındığımız gün Büyükçekmece'ye valizlerimi alıp kiralayacağım eve götürmek için gitmiştim. İstanbul Büyükçekmece'ye gitmemizle yurtdışına kaçmamız arazında herhangi bir bağlantı yoktur. O sebeple gitmemiştik. Benim annemi öldürmek için herhangi bir sebebim yoktur. Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum. Kendimden emin olduğum için kaçma gibi bir durumum söz konusu dahi değildir. Şüpheli Sultan'ın annemin ölüm olayına ilişkin vermiş olduğu ifade kabul edilemez. Her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayının dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum.

"Annemi ben öldürmedim, masumum"

Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki "görüşürüz" ifadesi yerine annemin bağırma yada yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki "görüşürüz" kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaate ise hakkımda yurtdışı yasağı ve gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum"