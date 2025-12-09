Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Güllü'yü kim öldürdü? Güllü'nün kızı Tuyan balkondan mı itti? Tuyan yurt dışına neden kaçıyordu?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü’nün 26 Eylül 2025’te hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında büyük bir hüzne yol açarken, sanatçının hayatındaki en özel bağlardan biri olan kızı Tuyan Ülkem de yeniden merak konusu oldu. Annesinin sahne hayatında küçük yaşlardan itibaren yanında yer alan Tuyan, çocukluğunu medyadan uzak geçirmesine rağmen zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isimdi. Güllü’nün vefatının ardından hem kişisel yaşamı hem de geleceğe dair planları daha fazla araştırılmaya başlandı.

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuyan Ülkem, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’da yaşamını sürdüren Tuyan, annesinin sahne temposuna eşlik ettiği yıllarda kameraların dışında kalmayı tercih etti. Paylaşımlarında daha çok annesiyle olan samimi anlara yer veren Tuyan Ülkem’in, Güllü’nün vefatından sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Güllü’nün hayatındaki en güçlü destekçilerden biri olan Tuyan Ülkem, annesinin sanat kariyerinde önemli bir motivasyon kaynağıydı. Bugün hem ailesi hem de hayranları tarafından merak edilen Tuyan’ın özel yaşamı, kariyer planları ve babasına dair bilgiler de sıkça araştırılıyor. Güllü’nün ardından gündeme gelen bu ilgi, Tuyan Ülkem’i müzik dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri haline getirdi.

Yurt dışına çıkarken gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece’de yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.