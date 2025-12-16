Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız ifadeye çağırıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı Güllü’nün evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ardından savcılık bir ismin daha ifadesine danıştı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldığı öğrenildi.

Kız kardeşi tutuklanmıştı

Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş ve annesini camdan itmediğini belirtmişti. Annesinin kendisinden daha ağır olduğunu vurgulayan Gülter, fiziksel olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Ne yaşanmıştı?

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı bir binanın teras katında bulunan dairesinin penceresinden düşen Tut, yaşamını yitirmişti.

Şüpheli ölümün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takipte oldukları iddia edilen Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları öne sürüldü. Bu iddia üzerine İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler, Yalova’ya sevk edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Sultan Nur Ulu ve diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.